La experiencia de un locutor de LU5 varado en España

Con respecto a cómo se vive estos momentos en España, el locutor dijo: “Yo estoy en Oviedo y la situación es compleja, hace algunos momentos estaba escuchando la información de los noticieros locales donde se dice que los casos de coronavirus a principio de la semana eran alrededor de 1050 aproximadamente y ya hoy, viernes, sobrepasan los 4200, de manera que los contagios se producen constantemente y es una situación muy extraña porque uno sabe quién es el enemigo, pero no sabe dónde está. Acá puede ser tu compañero de trabajo, tu hermano, tu hijo, tu marido, tu madre, el vecino o en el mismo supermercado cualquiera puede ser el que te contagie la enfermedad. La situación que se vive es preocupante para aquellos que tenemos enfermedades como la diabetes donde las cosas se pueden complicar bastante.

En referencia a las medidas que tomó el gobierno español expresó: “Hace unos instantes acaba de hablar el Presidente de España, Pedro Sánchez, que ha decretado el estado de alarma, que significa que el gobierno centraliza absolutamente todo y puede disponer que las fuerzas de seguridad impidan la apertura al público de bares, negocios u otro establecimiento para evitar que la gente se junte en lugares muy concurridos. El problema es que si se siguen incrementando los casos no va a haber hospitales disponibles para atender a la gente”.

Desde el ámbito privado y gubernamental, “algunos empresarios hoteleros han ofrecido uno o dos hoteles con 500 habitaciones como para usarlos a modo de clínicas en caso de que sea necesario. El presidente también adelantó que, probablemente, el número de casos para la próxima semana podrían ascender a 10.000 y solicitó a la población que sigan las recomendaciones en cuanto a la higiene personal y cambios de hábitos”, explicó el locutor.

Consultado sobre cómo se vive el día a día en las ciudades de España, Ascón explicó que "en algunos lugares de Oviedo, vi cómo la gente hacia la cola para tomar el colectivo y mantenían una distancia de dos metros entre las personas. Así, en algunos casos la gente tomó conciencia, pero en otros, como ocurrió en Madrid en las últimas horas, a pesar de todas las recomendaciones, la gente siguió concurriendo en forma normal a bares y restaurantes donde la cercanía es mucho más complicada para atenuar el contagio”.

“En cuanto a mi salud personal, me encuentro en un departamento bastante amplio y tratamos de guardar distancia uno de otros tratando de no cruzarnos y tomando todas las medidas de higiene, lavándonos las manos la mayor cantidad de veces, utilizando alcohol en gel y evitando todo tipo de contacto, y agregó, en mi caso, el lunes o martes tendría que estar en Neuquén, pero con la cancelación de los vuelos se complicó la situación y a esto se suma la dificultad de abastecimiento de insulina por mi diabetes entre otras medicaciones. Antes de salir de viaje había leído sobre el aumento de casos en China pero no me imagine que en poco tiempo iba a llegar a Italia, luego a España y ahora en la Argentina. Me parece que la situación se fue de las manos y no tomaron el tema con la seriedad que tenía desde un primer momento.

“Al margen de que este perjudicado por la medida que tomo el gobierno de cerrar las fronteras, creo que está bien que hayan cortado los accesos a la gente que podría tener la enfermedad y seguir contagiando a la población. Me parece acertado que el gobierno argentino haya tomado la medida de la cuarentena para las personas que llegan de las zonas infectadas como es mi caso. “

“A nivel de lo que se vive en la calle, honestamente, estoy con algo de temor. En mi caso personal, con temor porque claramente no soy una persona que esté en el mejor estado de salud, entonces se complica un poco más, pero hay mucha gente que está mejor que yo y lo vive con mucha preocupación. Esta mañana fui a un supermercado a hacer compras y tome algunas mediadas como mantener la distancia de las personas o evitar zonas donde se junte mucha gente, pero al llegar a la caja había una mujer que atendía todos con guantes, no sólo la cajera trabajaba con guantes sino también una cliente que tenía guantes que no eran de látex sino guantes descartables, también tuve la oportunidad de hablar con gente que mantenía la distancia y se mostraba preocupada y con la necesidad de limpiar absolutamente todo.

La ciudad de Oviedo tiene un problema que en los últimos años no hubo un recambio generacional por lo que la población es muy mayor y justamente son las personas con mayor riesgo. Las autoridades suspendieron las clases porque, según explicaban los pediatras, los niños transitan la enfermedad sin darse cuenta, pero pueden contagiar a otros por lo que recomendaban que mantengan la distancia con las personas mayores o adultos.

Alejandro Miguel Ascón, locutor de LU5 en España.

