Sigue el conflicto en Villa Mascardi y apedrean a un vecino

Este miércoles por la noche, pasadas las 20, sumaron un nuevo episodio de violencia, tras robos, ataques, agresiones, amenazas y actos vandálicos denunciados con anterioridad.

A principios de agosto habían incendiado la cabaña en el predio de La Cristalina y este miércoles por la noche apedrearon a uno de los vecinos. "Su casa en este momento está sola, debería ir algún efectivo policial", aseguró, preocupado, uno de los vecinos.

"Regresaba a su casa y a la altura del muelle le empezaron a tirar piedras de todos lados. Así que corrió y se refugió en el Automóvil Club, en donde siguieron tirando piedras. Llamó la Policía y en seguida los efectivos fueron a custodiar el ACA", reconstruyó Alejo Dasso, administrador de uno de los predios de la zona perteneciente al Obispado de San Isidro.

"Todos conocemos a este vecino y es una lástima lo que le pasó, pero esto es un polvorín que está a punto de estallar", contó Dasso y describió que a él también lo apedrearon el 1° de enero de este año. "En cualquier momento va a estallar. Va a pasar alguien que tenga un arma y van a comenzar a los tiros, ya que ellos suelen estar armados. Ya se los ha visto", agregó.

Sin entender cómo el Gobierno Nacional ni Provincial "tomaron cartas en el asunto", Dasso se lamentó por este nuevo hecho de violencia y apunta a que la solución es que haya alguna fuerza de seguridad que los cuide. "No pueden seguir haciendo lo que quieran en el nombre de los mapuches, esto así no puede seguir", concluyó.

A su vez, una mujer que forma parte de una comunidad mapuche de la zona envió mensajes de audio en los que aseguró que "hay que que juntar todos y pedir de una vez por todas que Gendarmería nos vigile". "Hagamos algo porque no da para más y están muy preocupados, esta gente no puede seguir actuando así. Me da vergüenza ser mapuche", añadió.

El fin de semana pasado hubo varias denuncias por ataques a vehículos que transitaban por la zona. La situación sigue muy tensa en las inmediaciones del lago Mascardi y parecería que este grupo quiere continuar “ganando terreno" con violencia. Si bien se jactan de ser una comunidad mapuche, la Lafken Winkul Mapu no está inscripta en el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) ni en el órgano competente provincial CoDeCI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas).

Al parecer, el problema está lejos de tener una solución, ya que, luego del ataque, los efectivos de la policía abandonaron la ruta y "no hay nadie que cuide de los vecinos". El reclamo de los propietarios sigue siendo mayor seguridad y el modus operandi de Lafken Winkul Mapu es tomar el terreno con violencia. Se agregó otro hecho y la paz en Villa Mascardi se sigue postergando.