Sigue la violencia en Villa Mascardi: otra cabaña incendiada

La situación sigue muy tensa en las inmediaciones del lago Mascardi y parecería que este grupo sigue “ganando terreno ”. Si bien se jactan de ser una comunidad mapuche, la Lafken Winkul Mapu no está inscripta en el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) ni en el órgano competente provincial CoDeCI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas).

Tampoco la aceptó la comunidad vecina de la zona Lof Wiritray - Relmü Lafken, ubicada en la cabecera del Lago y reconocida por los órganos provinciales y nacionales, y que repudió el accionar de los ocupantes y desconoció su pertenencia.

Lo concreto es que este sábado por la noche, ya “entrada la madrugada del domingo”, se incendió una cabaña. “El casero salió para Bariloche por cuestiones personales y estaba la casa vacía. Ellos se dieron cuenta de eso e ingresaron a la cabaña y prendieron fuego todo”, contó Diego Frutos, propietario del predio La Cristalina, y agregó: “Ya sabía que tocaría mi turno, por eso no seguí construyendo y me preparé para estos actos bandálicos y violentos”.

Violencia Villa Mascardi Terreno 04.png

Violencia Villa Mascardi Terreno 01.png

Según relató a LMN, la cabaña de Frutos estuvo sola por unos días, en donde “deben haberse dado cuenta de eso y actuaron”. Los destrozos internos fueron totales: incendiaron el mobiliario, rompieron las puertas, ventanas y “todo lo que pudieron, y se largaron”. “La cabaña no está hecha de madera, por eso no se incineró completa, sino que solo se quemó lo interno”, agregó y detalló que “el cuidador volvió este domingo por la mañana a la cabaña y se dio cuenta que todo estaba dañado”. El propio incendio se apagó solo y “por suerte no trepó por la naturaleza”.

Violencia Villa Mascardi Terreno 07.png

Violencia Villa Mascardi Terreno 05.png

Violencia Villa Mascardi Terreno 06.png

Uno de los predios vecinos de esta cabaña, es el Hueche Ruca perteneciente al Obispado de San Isidro. Su administrador, Alejo Dasso, habló este domingo con LMN y puntualizó: “Si se viene del Automóvil Club Argentino para el sur sobre la Ruta 40, tenés un hotel abandonado que tomaron, el terreno de la baja de la línea de luz que también lo tomaron, el predio La Escondida que también la tomaron y nuestro predio del obispado, que se lo apropiaron el primero de abril. Luego sigue la cabaña de Gas del Estado, una de las últimas usurpaciones y destrozos, y después La Cristalina, el incendio de este sábado a la noche. Están ganando terreno con su violento accionar”.

MASCARDI - GAS DEL ESTADO2 (1).jpg Así quedó la casa de Gas del Estado.

MASCARDI - la escondida (1).jpg Así quedó la cabaña de La Escondida

Dasso aseguró que este 1° de agosto el grupo Lafken Winkul Mapu se adjudicó la usurpación de la cabaña que administra ocurrida el primero de abril. “Habían echado al casero que estaba cuidando la cabaña y se apropiaron del predio. Se hizo la denuncia que corresponde, pero entró a la Justicia por agresión a esta persona y no por usurpación del terreno porque el Estado aseguraba que no sabía quién era que estaba. Ahora, como se lo adjudicaron, este lunes volveremos a ir con nuestros abogados para que saquen a esos usurpadores y paguen por lo que rompieron y todo lo que se robaron”.

DESTROZOS EN CABAÑA HUECHE RUCA - MASCARDI (1).jpg Estás fueron las últimas imágenes que se tienen de Hueche Ruca, tomadas en abril de este año.

El Gobierno de Río Negro expresó también este domingo su “más enérgico repudio a una nueva incursión violenta de grupos de anónimos que ocupan un sector de Villa Mascardi, atacando e intentando usurpar en esta oportunidad una propiedad privada de la zona”.

“Asimismo, el Gobierno se solidariza con las familias residentes en el lugar, que han recibido las amenazas de ocupación y usurpación de sus propiedades por parte de este grupo violento en momentos en que se encuentren desocupadas”, agregó la provincia, pero Dasso y Frutos coincidieron en que “es una problemática que se pasan la responsabilidad entre Río Negro y Nación, y nadie resuelve este problema”.

mascardi usurpación (1).jpg

Entre los miedos y las agresiones que reciben los vecinos, “lo único que necesitan es seguridad y justicia”. Ambos aseguran que el hecho fue llevado a cabo por Lafken Winkul Mapu, y esperan que "la Justicia haga algo". “Lo complicado es que ellos se manejan en las montañas, donde la Policía no los puede ver. Se manejan a escondidas y vigilan, y quieren ganar terreno con la violencia. Un terreno que adquirí de forma legal y trabajé toda mi vida para poder comprar”, aseguró Frutos y concluyó: “No es que yo soy un terrateniente que vino a comprar a toda la Patagonia. Ahorre toda mi vida para tener mi lugar para descansar y ahora no puedo ni siquiera ir porque no tengo nada. Es muy triste”.