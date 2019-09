Por el piquete de Zapala hay kilómetros de fila de camiones

"Hubo una reunión con el Municipio en el día de ayer (domingo), en la cual se dijeron algunas cosas, pero después en el acta no quedó claro cuánta va a ser la ayuda social y no dice nada de trabajo. Dice ayuda para alquileres, pero no dice a cuántas personas. Es un acta que deja algunos huecos. Después con provincia hubo una reunión a las dos de la mañana y no se mejoró la oferta", contó Daniela Rojas, integrante del Polo Obrero, en declaraciones radiales.

La referente de la agrupación recalcó que si bien "hay un compromiso de ayudar a unas 150 personas, analizando el grupo familiar y la edad", el acuerdo no contempla a "compañeros solteros". "Donde pega más fuerte la crisis es en la juventud. Hacen un compromiso de ayuda social, capacitaciones, ayuda en los alquileres, pero no es concreto, no dice cuánto ni cómo", remarcó.

zapala.jpg

"Esperábamos una propuesta que podamos considerar. Los desocupados y las familias que tomaron la decisión de cortar esta ruta no se quieren ir sin nada porque la situación es desesperante hace mucho tiempo: la crisis, el hambre, la falta de trabajo”, dijo antes de recalcar que, aunque el Polo obrero “empadronó” a 700 familias sin trabajo, la cifra de la desocupación en Zapala es mucho mayor.

"Esta gente quiere tener trabajo para darle de comer a sus hijos. Ese es el reclamo concreto. Tampoco somos extraterrestres y sabemos que hay una recesión y una crisis en la que están cerrando industrias, hay despidos y demás. Entonces, si no hay una propuesta concreta de trabajo, por lo menos que haya un paliativo para que la gente pueda comer porque no es que no hacen nada, changuean, porque si no estarían muertos…Pero en el marco de la crisis es insostenible vivir de las changas con lo que cuesta todo y la devaluación", argumentó.

corte zapala ruta 22 vie20-9a.jpg

"El gobierno provincial quedó en comunicarse para mejorar la propuesta que hizo ayer a la noche. Hasta que no haya una propuesta mejor no nos vamos a mover de la Ruta 22. Espero que provincia esté a la altura de la circunstancia, estas familias no se van a ir sin nada a sus casas ", subrayó. "Ahora el corte es total, no pasa nadie, solo certificados y ambulancias ", precisó.

LEÉ MÁS

Sigue el piquete en Zapala y los coles suspenden los servicios