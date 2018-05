Sigue el escándalo entre Pampita y Jey Mammón

Luego agregó: “Veo el programa todos los días desde mi casa. A veces no lo entiendo y hoy entendí por qué. No se sabe para dónde van”. Y como si fuera poco, Pampita la siguió pifiando: sobre el final del programa lo llamó “Shoi”.

Tras el escándalo en vivo, Ángel de Brito reveló ayer en las redes sociales que la modelo fuera del aire estalló a los gritos contra Jey: “¡Maleducado! ¡Sos un maleducado! Yo soy la conductora, yo no soy la producción”, le gritó Ardohain a su invitado, según contó el conductor de Los ángeles de la mañana. Sorprendido por la reacción, el actor le preguntó: “¿Algo más? Perdón si te molestó”.

Tras confirmar ayer el bochornoso momento que pasaron, Jey recurrió a su cuenta de Twitter y se tomó con mucho humor el tema: “Adivinen dónde me olvidé mi pulóver favorito... Se busca pulóver favorito de SHOI, si alguien lo vio por favor avisar Zona Endemol”, escribió en su cuenta de Twitter.

Luego y para la sorpresa de todos, el creador de Estelita metió a Marcelo Tinelli y hasta lo culpó. “Hola @cuervotinelli, quería agradecerte porque gracias a vos lugar que voy lugar que me dejan de garpe. TECAEME”, escribió en referencia a todas las veces que se quedó sin bailar durante su paso por el “Bailando”. El conductor, por su parte, decidió no meterse mucho en la polémica y sólo le contestó: “Jajajajajajajajaja ¡¡¡te quiero amigo!!!”.

Sol Pérez lo trató de hipócrita y bancó a Pampita

Sol Pérez no ocultó su enojo con Jey Mammón y se despachó fuerte contra el humorista a través de Twitter. “Lo hipócrita que es la gente me sorprende. Tantas veces me invitaron a un programa y no entré por falta de tiempo, así son los vivos. Y no nos olvidemos que somos laburantes y nos sirve que nos inviten a los programas. Lo peor es la gente que felicita, eso me indigna más”.

Luego del tuit, algunas de sus seguidores no le dieron la derecha a la chica del clima: “Lo siento, Sol, pero en esto no te banco. Muchos de sus invitados van al pedo, a los únicos que les dieron su tiempo-espacio fueron a pico Mónaco y Mica Viciconte (por rating) pero a todos sus invitados deberían darles el mismo tiempo... Te banco @JEYMAMMON”, fue uno de los mensajes.