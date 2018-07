"Yo me entere a la mañana de todo esto y después me preguntaron si me animaba a conducir y dije que si, aunque tenía miedos. Estábamos sorprendidos, pero todos tiramos para el mismo lado'', sostuvo la "Chica del clima".

Sobre si le informaron de un posible levantamiento el próximo viernes, Sol expresó: ''A nosotros no nos dieron esa información de que se levanta, ojala que vaya bien y siga hasta diciembre’’.

Con respecto a que Barbie Simons, quien renunció al programa junto a Pampita manifestando su descontento con Sol, la ex TyC Sport indicó: "'Ella decidió irse y es respetable la decisión de cada uno, hay que respetarla. Yo no lo hubiese hecho. Si ponían a Luis Piñeyro a Angie o a ella yo me quedaba, que tiene que ver, no podes decir que por experiencia podes conducir un programa o no, porque a ella no la llamaron por experiencia''.

''Una vez me dijo yo ya pague derecho de piso, como que yo lo tenía que pagar y eso no está bueno’’, disparó Pérez y redobló la apuesta: ''No me gustan las personas que dicen las barbaridades que dice al aire, yo no la elijo. Si yo veo un programa que conduce Barbie Simons yo cambio, porque no me copa lo que dice’’.

''Si yo me pongo a armar un laburo, me fijo como labura, qué onda tiene con la gente, si me va a servir, voy a buscar gente que me potencie; pero si yo me pongo a hacer un programa con mis amigos me va a ir como el cu…’’, sentenció la rubia tirándole un palo también a Pampita.

Por último, Sol manifestó su deseo de continuar en el ciclo de Telefe y contó que se comunicó con Pampita, aunque no obtuvo respuesta. ''Quiero que el programa siga, y yo voy a seguir ocupando la misma silla de panelista. Ayer a la mañana le escribí a Pampita y le dije que no tome decisiones en caliente, pero no me contestó. Me clavó el visto. Igual no me enoja, quería que reciba el mensaje". concluyó.

