La China Suárez, el motivo de la renuncia de Pampita

“Ella renuncia porque le sacaron el viernes, por ese día midieron, porque ayer (lunes) encima midieron el doble de lo que medían, porque lo que garpa es hablar de Pampita no que ella este”, sostuvo Yanina Latorre.

E inmediatamente reveló: “La ‘China’ Suárez hizo una nota con Marley que va a salir el domingo y eso la tiene enloquecida. Hizo un escándalo en Telefe. Fue y dijo: ‘¿Cómo va a estar “La China” Suárez en la misma pantalla que estoy yo?‘”.

A su vez, los integrante del ciclo hablaron del entorno de Pampita y aseguraron que fue traicionada por la producción de Pampita Online y sus amigas.

“Sabíamos que Pampita llegaba el lunes, teníamos la hora del vuelo. ¿Cómo lo sabíamos?”, se preguntó Àngel de Brito, a lo que Yanina Latorre respondió: “Lo cuenta una amiga“.

“Había 200 vuelos que venían de Rusia. Yo tenía ese dato. Alguien de ahí adentro me contó en cuál venía”, explicó De Brito. “¿Cómo sabíamos que Sol Pérez iba a conducir?¿Cómo sabíamos de la reunión que tuvo la producción con Claudia Fontán?“, insistió el conductor. “Son ustedes mismo los que cuentan que es lo que pasa”, afirmó en relación al equipo de Pampita Online.

Los integrantes de LAM apuntaron contra Angie Balbiani al dar a entender que fue ella la responsable de filtrar información sobre Pampita. Latorre contó que hace un tiempo estuvo distanciada de Pampita, luego de que se conociera que también había salido con Pico Mónaco y que ella misma vio los mensajes que le enviaba a la modelo Ivana Figueiras.

A su vez, contrastaron el accionar de Balbiani con el de Barbie Simons quien tras renunciar a Pampita Online, explicó: "Hubiesen traído una figura de afuera. En un momento se pensó en el Chino Leunis, pero cuando me enteré por Ángel de Brito que lo conducía Sol Pérez decidí no hacerlo. Yo firmé para hacer de panelista de Pampita. Recibí maltrato desde el primer día y callé mucho por respeto a Pampita".

Por otro lado, Latorre hizo referencia al exabrupto con la cronista de LAM y señaló: “A ella no le gusto verse así. Cuando a ella se le va de las manos, se brota y muestra la verdadera Pampita. Después se ve, no le gusta y se esconde“.

La panelista también contó que Pampita “este jueves tiene un viaje pautado a Madrid y que lo comentó a Telefe, a los que no les gustó. No puede viajar todas las semanas. Tras que no mide, tras que el programa no levanta”.

De Brito también contó que, ante la salida de Pampita de Telefe, Marcelo Tinelli y su equipo se pusieron en campaña para que regrese al Bailando.

