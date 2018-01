El diez se habría enojado porque además su hija eludió el tema cuando le preguntó los motivos de no participar a su pareja.

Ante esto, Giannina Maradona fue contundente con su padre y publicó un mensaje en Twitter ofreciéndole a su hijo Benjamín para acompañarla al altar: "Tengo un caballero que puede llevarte al altar, no miente y ama con todo su ser. Él ya aceptó, ¿vos?" publicó.

Embed Tengo un caballero que puede llevarte al altar, no miente y ama con todo su ser. El ya acepto, vos? @dalmaradona ❤️ pic.twitter.com/SxgxYH1igG — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 12 de enero de 2018

El escándalo se despertó luego de que Dalma hablara en el programa de Angel de Brito y cuando le preguntaron si Rocío estaba invitada fue tajante: "Obvio que no".

La "lista negra" de personas no invitadas se completa con sus hermanastros Diego Junior, Jana y Dieguito Junior. Además no estará presente Jorge Taiana, esposo de Claudia Villafañe, quien también se refirió al tema: "Qué pena, él se lo pierde".

Otra de las voces que se expresó sobre el tema fue el abogado del ex futbolista, Matías Morla, que afirmó que Diego no estaba dispuesto a ir solo a la boda.

"Ella dijo que no iba a invitar a Rocío Oliva a su casamiento, y Diego dijo 'no voy. ¿Por qué?, porque no voy con mi pareja'. Ahora, se va a abrir un sinfín de preguntas, ¿está bien que no vaya al casamiento de la hija?", dijo Matías Morla.

