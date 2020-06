Silvia Sapag: "El MPN ha ido perdiendo su impronta con el tiempo"

Sin embargo, la legisladora, que ahora ocupa una banca por el Frente de Todos, afirma que no se sintió contenida por el partido que fundó su familia y, por eso mismo, optó por irse.

La senadora conversó con este diario justo antes de la llegada, el viernes, del presidente Alberto Fernández a Neuquén, ocasión en la que el jefe de Estado ponderó en Villa La Angostura la gestión de Omar Gutiérrez. Sin embargo, Sapag dice no saber cuál es el posicionamiento ideológico del gobernador. A otro que evitó elogiar es a Maurio Macri.

—¿Le sorprendió la actitud de la oposición de retirarse de la sesión virtual el jueves?

Tuvo su impronta diferente. Está bueno para que no sea aburrido. La oposición no quiso dar los dos tercios, así que lo vamos tratar en la próxima sesión que va a necesitar mayoría simple para su aprobación, que nosotros la tenemos. Ellos no están en contra de la Ley de Alquileres, eso fue aleccionador porque están molestos porque queremos saber en qué se fue la plata que tenemos que pagar todos los argentinos por la deuda externa.

—¿Le trajo algún recuerdo estos días cuando el MPN cumplió 59 años de su fundación y sus autoridades hicieron homenajes a su padre?

Sí, toca casi toda la historia institucional de Neuquén. ¿Qué decir? Lo fundó mi padre (Felipe Sapag), yo era chiquita, acompañándolo. Es un orgullo que haya fundado el partido con otra gente, con su familia y que haya perdurado tanto. Los partidos que siguieron el modelo en otras provincias no lograron lo que logró el MPN. Lo que es evidente es que el MPN de ahora no es el mismo de antes.

—¿Qué es lo diferente?

Se ha ido perdiendo su impronta con el transcurso del tiempo. Es un partido al que no le importa tanto cómo vive la gente. Se ha visto permeado desde la época de (Jorge) Sobisch por el neoliberalismo y ha perdido su esencia.

—Su padre decía que Sobisch era un “accidente” en la vida del MPN. ¿Cree que lo que vino después fue consecuencia de ese “accidente”?

Creo que sí porque además está teñido por todo lo que sucede en la política del mundo. Ya lo social no importa tanto, está el sálvese quien pueda, el culto al individualismo. Es muy difícil volver a imponer el ‘nosotros’ que era el motor del MPN en sus inicios, con una provincia que tenía 60 mil habitantes muy pobres, con apenas tres escuelas secundarias, no había caminos, no había transporte, no había hospitales. En todo el norte había un solo médico. Y en menos de un año se creaba la Universidad del Neuquén, que fue la base de la Universidad del Comahue.

—¿Cree que el MPN tuvo la opción de retomar la impronta de Don Felipe pero optó por seguir la de Sobisch?

No conozco tanto como es el accionar del gobernador (Omar Gutiérrez). Pero hay mucha pobreza en Neuquén, desesperación por una vivienda, cuánto hace que no se construyen viviendas, cuánto hace que no se distribuye la tierra, cuánto hace que no se construye un hospital. Eso es lo que no veo. No lo conozco a Gutiérrez para decir en qué ideología está. Pero, evidentemente, no me siento contenida por el MPN.

—¿El coronavirus también le cambió su agenda como legisladora?

No solamente es la pandemia la que nos corta el impulso sino la falta de recursos. No tenemos que olvidarnos que nuestra Patria antes de la pandemia estaba destruida. Nuestra economía fue arrasada por Macri.

—¿Cuál es la impronta que le quiere dar a su mandato en el Senado?

A mi teléfono lo tiene media provincia y siempre se me está reclamando una cosa u otra. En la última sesión tratamos el decreto que fija el precio sostén del barril criollo, vamos a seguir trabajando en todo lo que hace a la industria hidrocarburífera, turismo, agricultura familiar que son los motores más importantes de la economía de nuestra provincia. Y, después, ser nexo entre los anhelos de nuestra gente y las autoridades de la Nación.

—¿En qué queda el proyecto de ley petrolera?

Junto al diputado (Darío) Martínez estamos bregando por tener la Ley de Hidrocarburos, que es la que prometió el presidente (Alberto Fernández) cuando abrió el período de sesiones de este año. Con todo eso estábamos trabajando con YPF, el ministerio de Desarrollo Productivo y la secretaría de Energía cuando llegó la pandemia.

