Simpatizantes de Trump levantaron un muro privado

En diciembre, Kolfage lanzó una campaña a través de la plataforma GoFundMe para recaudar mil millones de dólares para crear una organización no lucrativa que construiría partes del muro fronterizo en terrenos privados en la frontera con México. La campaña, que según sus promotores busca frenar la entrada de “ilegales” al país, logró recaudar hasta ahora 22 millones de dólares. “Esta es la primera vez que una organización ha construido una parte del muro en tierra privada, y no es cualquier pedazo de tierra, es la separación entre el muro en El Paso y el muro en Monte Cristo Rey”, comentó Kris Kobach, ex secretario de Estado de Kansas y consejero de We Build the Wall.

Costo: La construcción costó seis millones de dólares, conseguidos por donaciones en internet.

Trump cerró su gira por Japón

Ayer, en Estados Unidos, se celebró el Día de la Memoria de los Muertos en Guerras y el presidente Donald Trump finalizó su gira por Japón con una visita a la base naval estadounidense de Yokosuka, el navío portahelicópteros japonés JS Kaga, y el navío estadounidense de combate USS Wasp.