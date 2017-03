Sin acuerdo, enfermeros mantienen el paro de 48 horas hasta el viernes

La titular del Sindicato de Enfermería de Neuquén (SEN), Érica Hernández, confirmó que el sector continúa con medidas de fuerza desde hoy a las 6 hasta el próximo viernes debido a la falta de acuerdo con el Gobierno de la Provincia.

“Desde el SEN comunicamos la continuidad de las medidas de fuerza para lograr un incremento salarial al básico del 20% en el primer semestre”, señaló Hernández.

A las 11 se movilizarán a la Subsecretaría de Salud para exigir mejoras en las condiciones laborales. En tanto que mañana tienen previsto marchar a Casa de Gobierno donde montarán una olla popular a partir de las 10.

“No es suficiente la propuesta que hizo el gobierno porque no compensa con lo que perdimos el año pasado “, dijo a LU5 la titular del SEN.

Sostuvo que no sólo no se relaciona con el 20% de aumento, retroactivo a enero, sino que no está contemplado el desajuste del año pasado.