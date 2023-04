Sin calefacción y vidrios rotos, los problemas en 15 escuelas que siguen sin clases

Cano detalló que colegios como el CPEM 40 tiene problemas que viene arrastrando desde hace tiempo, razón por la cual aún no empezó directamente el ciclo lectivo. “Tiene exceso de matrícula, necesita la construcción de aulas, y los mandaron a un anexo”, puntualizó.

La dirigente de ATEN Capital agregó que otros establecimientos tienen otro tipo de problemas como la EPET 6, “que en los talleres de electrónica no tenían la toma tierra, como para mencionar algo grave. Luego están los jardines 48, 56 y 28 que piden que les cambien los juegos y el Gobierno los retira, pero no les pone nada en su lugar, quedan los patios vacíos”.

Otra institución que fue mencionada por ser un “verdadero foco infeccioso” fue la Escuela 223 de Valentina Sur debido a una vieja pérdida de líquidos cloacales; como así también el jardín 27 del mismo barrio, pero por problemas de calefacción.

La secretaria General de ATEN Capital añadió que “el Jardín 61 esta sin clases porque está plagado de ratas, a pesar de ser nuevo. Otro jardín tampoco tiene clases, en este caso, porque en un ala no hay calefacción. El tema de la calefacción, en estos días que empezó a sentirse frío, va a ser un problema concreto y ya hay escuelas que no tienen clases”.

La referente del gremio docentes capitalino sostuvo que tampoco en la Epet 27 pudieron empezar los talleres porque el lugar que le habían prometido todavía no está. "Está muy complicada la situación”, enfatizó.

Problemas en la EPET 6

Cano dijo que participó del encuentro de la comunidad educativa con los referentes del CPE del área de escuelas técnicas por la falta de la toma a tierra en los talleres como así también por fallas en los calefactores, vidrios rotos y falta internet en secretaría y preceptoría. “El año pasado estuvo el ministro de Educación Osvaldo Llancafilo en la escuela y prometió la solución de todos los problemas. Arrancaron con la construcción de un espacio, pero como no está habilitado no les hacen conexión de gas y en invierno se mueren de frío”, aseguró.

La dirigente dijo que “el CPE pretende las escuelas técnicas que funcionen sin los talleres. La propuesta del CPE para la EPET 6 fue que funcione teoría sin el taller hasta que los arreglen. Los talleres son el eje de las escuelas técnicas, no los podés mandar virtual al taller y tener la teoría porque no te lo arreglan más como pasaba con la EPET 3 y la 17. Esa es la indignación del estudiantado”.

Por su parte, las familias acompañan el reclamo de sus hijos. Dieron cuenta de los problemas de mantenimiento y de controles en los talleres dado que la parte eléctrica no está funcionando debidamente. “Las térmicas están, pero no funcionan como corresponde. La puesta a tierra no está colocada. Esto viene desde hace tiempo, ahora surgió porque empezamos a hacer controles con los profesores. Resulta que en ningún momento estuvieron conectadas la puesta a tierra y nos dimos cuenta que las térmicas tampoco funcionaban porque quisieron hacer una prueba de un cortocircuito y cómo accionaba la térmica y resulta que tampoco funcionaba”, explicó Leonardo Piutrín, papá de una alumna de la EPET 6.

reclamos- epet- cpem- problemas edilicios- sin clases- mantenimiento escolar-2.jpg

Además de las paredes en mal estado, baños clausurados, pisos rotos, calefactores poco adecuados en proporción al lugar, sectores sin agua, vidrios rotos, el papá aseveró que no se hizo nada respecto al mantenimiento escolar durante el receso. Empezaron las clases con estas falencias y luego debieron suspenderlas, desde hace 15 días.

Tras la reunión de ayer en el CPE, dijo que las autoridades del área Técnica se comprometieron a que en los próximos cinco días solucionarán los problemas en calefactores, baños y vidrios para que los estudiantes puedan retomar las clases.

“Fueron ingenieros eléctricos a la escuela a hacer controles y detectaron que las instalaciones estaban en mal estado. Tienen que hacerla de nuevo, colocar tableros individuales en cada taller y un tablero general de corte en caso de emergencia. Estamos a la espera hasta el lunes para ver si cumplen. No queremos que los chicos sigan sin clases”, agregó el papá, quien señaló que les informaron que la reparación en talleres demandará otros 15 días.

Los egresados serán técnicos en telecomunicaciones y lo más importante son los talleres. “Queremos que los talleres estén en condiciones porque los chicos están perdiendo muchos días, esperamos retomar y ver cómo se recupera ese tiempo”, cerró el papá.