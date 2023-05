Sin clases por "agua electrificada", familias cortan la calle Río Colorado

Los alumnos de la Escuela 234 de Plottier continúan sin clases . Tras el susto inicial por una fuga de electricidad que afectaba la zona de los baños, se suspendieron las clases el pasado 19 de mayo y todavía no hallaron la solución. Las familias cortaron, desde las 7.30 hasta las 9.30 de este martes, la calle Río Colorado al 1.100 para pedir celeridad en la reparación eléctrica .

La comunidad educativa se movilizó esta mañana para pedir una urgente solución para retomar las clases. “Básicamente no hay avances”, aseguró Ariel, papá de dos alumnos de la escuela, en diálogo con LU5 .

El hombre recordó que un electricista que envió Mantenimiento Escolar del Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que la fuga no era de la escuela, sino que venía de afuera. “En una primera instancia la Cooperativa de Plottier no quiso realizar ninguna inspección. El sábado nos informaron que volvieron a insistir, finalmente vinieron y constataron que en vez de los 380 watts que debería ingresar a la escuela -que tiene conexión trifásica- estaban ingresando 500 watts”, contó el papá, quien sostuvo que era “enorme la cantidad de energía la que estaba ingresando y que no sólo corrían peligro los niños, sino también auxiliares y docentes”.

“A los días le dicen a la directora que estaba solucionado, y ella solicita que alguien autorice el reinicio de clases, pero acto seguido desde el CPE, con firma de Luciano Saborido, a cargo de la Dirección Provincial de Mantenimiento Escolar, se mantiene la suspensión de clases", continuó el relato.

“Se informa que desde la dirección provincial se va a intervenir en la escuela 234 de la ciudad de Plottier con personal calificado para abordar las reparaciones necesarias en las instalaciones eléctricas. Por lo cual se solicita al personal de la institución y a la comunidad educativa no asistan a la misma. Asimismo, se informará por este medio cuando sean culminadas las tareas y se pueda dar continuidad a las actividades escolares”, se lee en la nota enviada a la directora del establecimiento educativo con fecha del martes 23 de mayo.

Escuela 234- Plottier- corte de calle- calle Río Colorado- fuga- CPE.jpg

Una semana después, los papás aseguraron: “Todavía no tenemos novedades. Hay gente que va a trabajar un rato, la directora nos informa que está con el colegio abierto de las 7.30 a las 17 para que puedan ingresar a trabajar. Ayer había una sola persona trabajando, por el momento no tenemos solución concreta”.

De esta forma, un grupo de madres y padres de alumnos, cansado de esta situación, decidió tomar esta medida de protesta sobre la calle Río Colorado hasta que se asuma, acta mediante, el compromiso para enviar más personal para hallar la fuga y poder subsanar el inconveniente.

“Les pedimos a las autoridades que están detrás de un escritorio que puedan dar una urgente solución”, cerró el papá.