Denuncian que sale "agua electrificada" en los baños de una escuela

Las familias de los estudiantes de la Escuela 234 no salen de su asombro. Esta vez, la suspensión de las clases no es por falta de calefacción ni por paro -como han tenido en otras oportunidades- sino porque detectaron que las cañerías de los baños estaban electrificadas.

Según contó, personal de maestranza se acercó con buscapolos y ahí fue cuando detectaron que había energía. “Las cañerías estaban electrificadas, también en el ala donde están los baños de los chicos de primaria”, sostuvo Ariel e indicó que ese día el problema no pudo ser resuelto como así tampoco el jueves, cuando hubo jornada institucional, razón por la cual este viernes suspendieron las clases.

“Nos comunicaron recién ayer por la tarde (desde la escuela) sobre este tema de que había problemas edilicios graves. Por suerte, no le sucedió nada a ningún nene, sino estaríamos hablando de otra noticia”, aseguró el papá.

El hombre dijo que están esperando una pronta solución y que se trata de una escuela que tiene más de 50 años. “Si no es el tema de electricidad, es tema de las calderas. La semana pasada, si no era por paro, las clases estaban suspendidas porque un ala de la escuela no tenía calefacción. Estamos lidiando con calefacción y ahora con este problema que es mucho más grave porque, al estar electrificada la escuela, es imposible poder asistir”, remarcó.

Sumado a esto, el papá recordó que recientemente tuvieron otra situación un tanto particular. “La vez pasada, que hubo lluvia, cuando vinieron a reparar al colegio les informamos que había filtraciones incluso en el baño de mujeres por el foco”, aseveró e indicó que en esa ocasión desde Mantenimiento Escolar le informaron a la directora que no se trataba de filtraciones porque el techo había sido reparado. Le dijeron que en todo caso “era una condensación y ahora nos encontramos con que tenemos electrificadas las cañerías”, dijo y agregó: “No estamos lamentando una tragedia porque Dios es grande, pero es muy grave lo que está sucediendo. Cuando vuelvan a clases no sabemos si tendrán la debida seguridad”.