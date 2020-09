Sin espectáculos, el Teatro Español recibe donantes de sangre

View this post on Instagram

#Agendate DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE Del martes 22 al viernes 25/09, de 8 a 14 horas, en Cine Teatro Español de Neuquén se realizará la campaña de colecta de sangre para el Centro Regional de Hemoterapia de la Provincia del Neuquén. Antes de asistir, sacar turno por teléfono: 4481213 / 4482595. ¡L@s esperamos! #NuestroCineTeatro