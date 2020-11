Sin IFE, la Anses trabaja en la ampliación de la AUH

Es un hecho que la cuarta versión del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE ), otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), no llegará. Por ello, desde el Gobierno están afinando otros programas, para continuar apoyando a los más necesitados. Uno de ellos es la ampliación de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ).

Según informó la web de la Anses, María Fernanda Raverta acordó intercambiar información junto a Daniel Arollo, la cual permita encontrar a los 300 mil destinatarios de la AUH no identificados. “Una red que establecerá una búsqueda activa para que, en la Argentina, por fin, no haya ningún nene, ninguna nena, que no tenga su asignación universal”, comentó la titular de institución.

De igual forma, junto a Nicolás Trotta, también se resolvió establecer un sistema de intercambio de datos para no evitar presentar documentación para acreditar escolaridad. “Queremos hacer un poco más sencilla su vida, sus proyectos, sus sueños y sus aspiraciones”, dijo la titular de la Anses.

Por su parte, con González García, María Fernanda Raverta firmó un convenio para simplificar la acreditación de diversos beneficios. De acuerdo con esto, indicó: “Queremos poner en diálogo a las distintas dependencias del Estado y generar un sistema de alertas que encuentre a quienes no tienen cobertura”.

Es preciso destacar que la Asignación Universal por Hijo se creó hace once años, y fue una decisión del Gobierno Nacional que representa, en primera instancia, la inclusión de 723.987 chicos. Finalmente, desde la página de la Anses indicaron que la inversión mensual de la AUH es de 2482 millones de pesos.