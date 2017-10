Sin roces, Pampita y Nicole sellaron la paz

Las modelos recordaron las fotos que se sacaron juntas para la tapa de Gente y aseguraron que su enemistad siempre se trató de un mito. “Yo entendí el juego mediático desde el principio, las peleas generan morbo. La rubia y la morocha”, sostuvo Pampita. Sin embargo, reconocieron que hubo codazos en las pasadas entre todas las modelos. “¡Fue tremendo! Era una lucha para ver quién abría, quién pasaba. ¡Ibas al perchero y tu vestido había desaparecido! Y cuando pasaba Roberto Giordano era ver quién le agarraba el brazo para ir con él. ¡Un lío! ¿Si hay nombres? No, ya prescribió”, dijo la pareja de Pico Mónaco.

La morocha detalló que nunca desfiló con Nicole porque ella era “de las más chiquitas”. “Cada una abría su pasada. No había competencia”, aseguró la modelo.

La carta que nunca llegó

¿Podrían ser amigas ustedes?”, disparó Funes, a lo que Carolina contestó: “No se sabe, tal vez nos conocemos y nos caemos bien. Nunca charlamos para decir me cae bien o no”. “Te voy a confesar algo. Cuando nació tu primera hija, me dijeron que habías alquilado una casa en Santa Bárbara. Estuve a punto de mandarte una notita. Te iba a poner ‘Cualquier cosa que necesites. No tengo nada en contra tuyo’. Luego quedó ahí, pero confieso que tuve la intención”, reconoció Nicole. Después ambas fantasearon con que sus hijos salgan juntos.

¿Futuras consuegras?“Quizás en unos años hacen previas juntos”, bromeó Pampa sobre sus hijos y las hijas de Nicole.