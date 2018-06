Sin Súper pero con clásico

En tanto, Independiente enfrentará a Santos de Brasil; Estudiantes de La Plata a Gremio de Porto Alegre y Atlético Tucumán a Atlético Nacional de Medellín.

River visitará a Racing en Avellaneda en el partido de ida y definirá en el Monumental. El ganador de esa llave enfrentará en cuartos de final al ganador de Independiente-Santos.

“Fue una sorpresa. Nos tocó River. No queríamos enfrentar a un argentino, pero es la realidad. Es el clásico más viejo del fútbol argentino”, expresó Víctor Blanco, presidente de la Academia, quien estuvo presente en la ceremonia.

No obstante, el mandatario de la Acadé confía en su equipo: “Hay que hacer un buen partido y seguir adelante. Si querés ganar la Copa, hay que jugar contra todos. Trataremos de sortearlo”.

Boca, por su parte, recibirá a Libertad y definirá su suerte en Asunción. El ganador de ese cruce enfrentará al vencedor de Flamengo y Cruzeiro, ambos de Brasil.

El morbo que había en la previa del sorteo de la Copa Libertadores sobre un posible Boca-River se esfumó. Sólo hay un camino para que se enfrenten.

Teniendo en cuenta que ambos quedaron parados en las veredas opuestas de la llave, habrá que esperar hasta la final. Es algo que nunca ocurrió en la historia de la competencia más importante del continente. Vale recordar que después el cambio de formato, ya no se obliga a cruzar a dos clubes del mismo país en caso de meterse entre los cuatro mejores.

Boca enfrentará a Libertad y definirá la llave en territorio paraguayo. 2-0 El antecedente de Boca ante Libertad en Libertadores. Siempre le fue bien.

Más criollos

El ganador de Estudiantes-Gremio jugará ante el vencedor de Atlético Tucumán-Nacional de Medellín, el equipo dirigido técnicamente por el argentino Jorge Almirón.

El restante cruce de cuartos será entre el ganador de Colo Colo de Chile y Corinthians de San Pablo ante el vencedor de Cerro Porteño de Asunción y Palmeiras de Brasil.

A partir de cuartos de final se aplicará el VAR, sistema de videoarbitraje para resolver goles, penales o tarjetas rojas dudosas, y también por confusión de identidad de jugadores que hayan cometido alguna infracción.

Embed E: Atlético Tucumán vs Atlético Nacional #CONMEBOLLibertadores — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 5 de junio de 2018

"Creo que hay que hacer un gran partido y seguir adelante. Si uno quiere ganar la copa, tiene que ganarles a todos".Víctor Blanco. El presidente de Racing sobre el complejo cruce ante River.

"Ya es octavos, dentro de los rivales potenciales creo que es uno de los equipos con los que queríamos jugar".Pablo Moyano. El mandamás de Independiente, satisfecho con el sorteo.

Una coincidencia

El argentino Miguel Ángel Russo, entrenador de Millonarios de Colombia, y el ex defensor uruguayo Diego Lugano fueron los encargados de extraer las bolillas del sorteo.

La casualidad, o el destino, puso a Russo ante la instancia de sacar la bolilla en la que el club que lo vio nacer al mundo futbolístico, Estudiantes de La Plata, se tendrá que enfrentar con Gremio, justamente el rival ante el que el Pincha registró una de sus grandes hazañas hace 25 años, cuando empató 3 a 3 en La Plata un partido que perdía 3 a 1.

Lo notable de aquella gesta fue que el conjunto platense logró la igualdad jugando con apenas siete hombres, por las expulsiones de cuatro de sus futbolistas. En aquella gélida noche platense del 8 de julio de 1983, el que logró el tercer tanto albirrojo que sentenció el empate definitivo en ese partido del Grupo B de la Libertadores fue, justamente, Miguel Ángel Russo.

Un dato que mete miedo en el Millonario

La serie entre River y Racing, el cruce más atractivo que ofrece la serie de 8vos de final por ser un duelo entre rivales clásicos del fútbol nacional, tiene un dato que no es nada alentador para el Millonario, que aparece como candidato.

La particularidad es que el elenco dirigido por Marcelo Gallardo registra un amplio dominio en el historial entre ambos por torneos locales pero la cosa cambia cuando se trata del máximo certamen continental. En los duelos entre ambos Racing lidera la serie con 2 victorias y 4 empates, invicto en el máximo certamen continental frente a los de Núñez.

Los primeros enfrentamientos se dieron en 1967 cuando chocaron en cuatro ocasiones en la fase de grupos. El saldo fue dos victorias para Racing y dos empates (en el Monumental).

Treinta años más tarde el cruce se repitió con dos empates, cuando el elenco de Avellaneda era dirigido por Alfio Basile. Los resultados llevaron la serie a la definición desde el punto penal. Con el triunfo allí, el equipo del Coco no sólo ganó un clásico por Copa Libertadores sino que también eliminó al campeón vigente (había ganado en el 96 con Ramón Díaz).

Un rasgo particular que tendrá esta nueva serie será que Eduardo Coudet manifestó en el duelo previo por Superliga (0-2) que “no quería ver más a Armani”, quien le ganó en la Libertadores con Atlético Nacional en una gran actuación del “1” que ahora es de River.

La Sudamericana, sin duelos entre clubes argentinos

Los cinco equipos nacionales que participan de la Sudamericana (Lanús, Colón, San Lorenzo, Banfield y Defensa y Justicia) tienen una buena noticia, y es que evitarán un temido choque entre equipos del mismo país luego del sorteo que determina los cruces de los 16avos. de final, que tendrán lugar una vez que concluya el Mundial de Rusia 2018.

En la antesala del sorteo de los octavos de la Copa Libertadores, el emparejamiento arrojó choques de diversa complejidad. El equipo más “perjudicado” por el azar fue Colón, que deberá recibir a San Pablo, un club grande de Brasil, lo que no lo convierte en el favorito de la serie.

El único equipo grande que juega esta competencia, San Lorenzo de Almagro, tiene un choque “accesible” ante Deportes Temuco, un equipo trasandino prácticamente desconocido en el plano internacional.

En la fase previa, el Cuervo viene de superar a Atlético Mineiro en un duelo complicado que supo sortear por la mínima.

Lanús, equipo que alcanzó la final de la Libertadores el año pasado, tendrá como rival a Junior de Barranquilla (Colombia), que estuvo a punto de eliminar a Boca en la zona de grupos.

Los cruces de los representantes argentinos se completan con Banfield ante Boston River (Uruguay) y Defensa y Justicia frente a El Nacional (Ecuador).

Los partidos de la ronda sorteada comenzarán a jugarse desde el 17 de julio en adelante y la final tendrá lugar en diciembre..

8 Las veces que un club nacional ganó la Copa

Desde su creación en 2002, los equipos argentinos fueron protagonistas. San Lorenzo fue el primer campeón e Independiente el último (2017).

Angelici dio el presente y habló de refuerzos

El presidente de Boca estuvo en la ceremonia del sorteo celebrada en Paraguay y habló sobre la preparación del club de cara al segundo semestre.

Luego de un cierre con el título local y la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, Daniel Angelici estuvo presente en el sorteo de los octavos, donde dio algunas precisiones sobre cómo se prepara el Xeneize de cara al segundo semestre.

“No hay ninguna posibilidad por Pizarro”, reveló en cuanto a los refuerzos que se barajaban para arribar a la entidad de La Ribera. La vinculación de su llegada tiene mucho que ver con el técnico xeneize, Guillermo Barros Schelotto, que lo conoció en su paso por Lanús, pero su pase parece estar lejos.

Otra de las novelas que desvelan al entrenador y fue descartada por el mandamás azul y oro fue el defensor Gustavo Gómez. “No hubo acuerdo con el jugador. Por eso no viajé a Italia y estoy acá. Mañana estaré viajando a España”, soltó el dirigente, que acompañará al combinado nacional en su preparación en Barcelona por su función de vicepresidente primero de AFA.

Magallán no está vendido

Uno de los puntos a los que hizo referencia el Tano tiene que ver con la venta del defensor central Lisandro Magallán al Ajax, y dio a entender que la transferencia aún no está concretada. “Hasta no tener un refuerzo en esa posición, no vamos a autorizar la transferencia. Hablé con el jugador, el dinero es importante, pero también priorizamos lo deportivo”, dijo el presidente xeneize.