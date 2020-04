Sin techo, el pequeño Ciro debió mudarse a una toma

Sin techo, terminaron en una toma de Plottier conocida como Colonia Doña Evita. A la pareja de su abuela le prestaron una casita donde pasar la cuarentena social, preventiva y obligatoria. Pero Ciro, como lo indica su historia clínica, todos sus antecedentes y certificados de discapacidad y trasplantado, necesita estar en una vivienda acorde a sus necesidades.

Su mamá Moria Rodríguez comentó a LM Cipolletti que por la cuarentena van a estar en esa casa, la que se ajusta bastante bien a la situación de Ciro, pese a que carece de gas. Su preocupación mayor será cuando tengan que abandonar el lugar, porque allí su estadía es provisoria. "Cuando pase la cuarentena, la tenemos que devolver", sostuvo.

Por eso, ha golpeado ya varias puertas, con el fin de conseguir una casa donde estar con su familia. "Hablé con la Muni y el IPPV-Instituto Provincial de la Vivienda-, pero no me dan respuesta", indicó.

Ciro

Ella está sola, con Ciro y su hermanito. "La única que me ayuda es mi mamá, y ella está en la misma situación que yo. No tiene dónde ir", agregó la mujer.

Antes de viajar a Buenos Aires, pagaba un alquiler. Pero ya no está en condiciones de afrontarlo sola porque no tiene ingresos. "Necesito que me ayuden a pagar un alquiler hasta que me pueda volver a acomodar", expresó.

No pierde las esperanzas de que su voz abra una de sus puertas, o abra otras insospechadas, para que Ciro y su familia tenga el hogar que ella por sí sola hoy no les puede dar.

"Si alguien sabe de un alquiler, que me avise a mi número de teléfono 299 595-2184", concluyó Moira.

