Sinceramente, hora de pensar

La presentación del libro de la ex presidenta despertó el interés de propios y extraños. La famosa “cadena nacional” pareció tener viejas reminiscencias de aquellos tiempos de la década kirchnerista. El pico de rating de la televisión -cerca de las 20- alcanzó 36 puntos, la envidia de cualquier programa del denominado prime time en la pantalla chica. A pesar de la especulación previa sobre un probable lanzamiento de Cristina Kirchner de cara a las elecciones de octubre, la ex mandataria utilizó la presentación de su libro como discurso político, pero sin dejar entrever si será finalmente candidata o no. Lógico, hizo críticas a la actual gestión de Mauricio Macri, pero también coincidió -en parte- en la necesidad de una salida a la crisis a través de un acuerdo social.