El ex gobernador presentó hoy un proyecto en el Concejo Deliberante para la construcción de viviendas y de paso confirmó que quiere ser jefe comunal.

El ex gobernador de la provincia durante tres mandatos y ex candidato a renovar ese cargo durante las elecciones de marzo pasado, Jorge Sobisch, anunció este martes ante un grupo de periodistas que será candidato a intendente de la ciudad en los próximos comicios para los que aún no hay fecha.