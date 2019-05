Sobreseyeron a los golondrinas por el abuso en El Chañar

“Desde que nos llevaron detenidos, la Policía nunca nos dio una explicación y nos trataron de forma violenta y discriminatoria”, reveló el obrero a este medio.

“Cuando nos enteramos de lo aberrante del hecho por el que nos acusaban, no lo podíamos creer. No dejábamos de preguntarnos por qué a nosotros nos pasaba esto”, continuó el golondrina.

“La verdad, fue una pesadilla, porque vinimos desde Salta a trabajar y terminamos presos y maltratados”, reveló el trabajador.

Al enterarse de que el chico lo había sindicado como autor por el llamativo lugar que tiene en la cara, Nelson se rió y recordó: “Y a mi amigo la policía lo tomó por cómplice porque cuando me estaban deteniendo a mí, vino a preguntar qué pasaba. Nos comimos un garrón, por suerte nuestras familias nos bancaron y nos dieron fuerzas”.

Con todo el proceso terminado, Nelson volverá a Salta a reencontrarse con su familia y tiene previsto regresar para seguir trabajando en la zona.

La trama

Los golondrinas fueron acusados en marzo, luego de que un niño de 9 años relatara que dos hombres habían ingresado a robar a su casa, donde también intentaron abusar sexualmente de él.

Fueron detenidos y acusados sin que existiera una sola prueba en su contra. Durante una semana, los obreros permanecieron presos hasta que se realizó la cámara Gesell y la psicóloga determinó que el relato era “poco y nada creíble” y agregó que el chico “fabula”.

El defensor oficial, Leandro Seisdedos, confió a LM Neuquén que a la audiencia de ayer se llegó porque “la fiscalía había solicitado el sobreseimiento argumentando que no había pruebas para incorporar que le permitieran continuar con la investigación”. Y agregó: “Disentí con ese modo de pedir el sobreseimiento, ya que para mí estas personas no eran las autoras del hecho. De todos modos, me aggiorné a lo que pedía la fiscalía”,

La jueza Ana Malvido absolvió a los obreros y le dijo a la fiscalía que debe poner atención no solo en los derechos de las víctimas sino también en los de los imputados, que no pueden terminar presos sin una sola prueba en su contra.