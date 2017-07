“No puedo engancharme en la mala onda, si no, no me sale nada”, les dijo Pablo a la hija de Moria Casán y a Jean Pierre Noher -el tercer integrante de su grupo-, a lo que inmediatamente Gala le contestó, sin pelos en la lengua: “¿Mala onda? Este ser humano está enfermo. ¿No me puedo pasar al otro equipo? –haciendo referencia al plantel que integraban la Bomba Tucumana y Gabriel Schultz– ¡Nadie tiene mala onda! El único que tiene mala onda acá sos vos”.

El anfitrión tuvo que salir a poner paños fríos pero, fiel a su estilo, Gala hizo comentarios desafortunados contra su compañero.