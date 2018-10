Sofía Gala será la madre biológica de Carlitos Tévez

“Tuve la oportunidad de conocerla y es una mujer muy fuerte que ha pasado por mucho en su vida. Ojalá pueda interpretarla en un modo en que ella se sienta bien y que funcione”, dijo antes de relatar la situación límite que debió enfrentar Fabiana, ya estando embarazada del ídolo de Boca.

“Fue difícil. Matan a su padre unos meses antes de que él nazca y ella no lo puede cuidar. Él no tiene para comer, ella tiene problemas de adicciones. Y, de algún modo, se lo deja a su hermana (Adriana) y a su marido (Segundo), que son quienes terminan criando a Carlitos”, precisó sobre la infancia del jugador, que se verá plasmada en la ficción a cargo del director Adrián Caetano.

“No me siento un ejemplo”

A partir de este nuevo personaje que le toca interpretar y las circunstancias difíciles que atravesó, Sofía habló sobre su relación con las adicciones. “Con voluntad, es posible todo”, destacó, aunque evitó ponerse en un lugar de referencia para otras personas que se encuentran atrapadas en esa circunstancia.

“No me siento un ejemplo porque es una responsabilidad muy grande. Y, además, no trabajo para que el otro me vea bien, sino que trabajo para mí”, aclaró.