Soledad Martínez: "La Vaca Muerta que nos prometieron no existe"

"El ajuste que empezó por los jubilados, para las tarifas, también le llegó a Vaca Muerta", dijo Martínez y añadió: "La Vaca Muerta que nos prometieron no existe, es un fracaso, por la inoperancia e incompetencia del gobernador en su gestión ante las autoridades nacionales, y por un paquete de medidas del gobierno nacional, que no compartimos".

Sobre el desarrollo actual de la cuenca, la candidata a diputada manifestó que está atado a un paquete de subsidios de más de mil millones de dólares, "que están comprometidos con las empresas en actividad hoy, en la principal formación de shale de la Argentina, respecto de los cuales el FMI exige un recorte". "La baja del subsidio resentirá las inversiones y así lo han hecho saber las empresas afectas", indicó.

"Lo que podría significar que vivamos como se vive en Abu Dhabi no ocurre; los habitantes de esta provincia están muy lejos de tener dicha calidad de vida en una provincia que tiene la misma estadística de pobreza que la media del país, aún estando arriba de Vaca Muerta", dijo.

"Tenemos la posibilidad de vivir en mejores condiciones; el desarrollo que podría garantizar este recurso extraordinario hay que generarlo, promoverlo y desarrollarlo y por eso queremos ser gobierno en la provincia", añadió.

"Tenemos un proyecto para que Vaca Muerta se desarrolle pensándolo como una oportunidad que pueda permitir el crecimiento de toda la provincia y con ello de neuquinos y neuquinas", sostuvo.

Además, Martínez criticó las regalías que recibe Neuquén y se refirió a la coparticipación. "Con todo lo que esta provincia contribuye y le aporta al país. ser la número 20 de 24 nos pone casi en el pelotón del final y esa es una discusión que hace años no vemos que se genere", dijo.

"En particular en esta coyuntura, Gutiérrez que es tan obediente, un incondicional aliado de Macri, no tiene ninguna ventaja que mostrarle a los neuquinos, es algo que no puede explicarse desde la política y desde los números tampoco; por eso decimos que la gestión de Gutiérrez ha fracasado", agregó.

"Hay que sentarse a discutir un país más federal y no vemos ninguna actitud de defensa genuina de los intereses de los neuquinos, por el contrario parecen lobbystas de las empresas petroleras; todas las gestiones tiene que ver con mejorar la rentabilidad de las mismas y, quizá de la mano de eso mejorar los ingresos de la provincia”. “No hay una mirada sobre el desarrollo estratégico con semejante potencialidad, hay casi 100 pozos menos en actividad desde el 2015 en Neuquén", criticó Martínez.

