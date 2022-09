Soledad Pastorutti contó cómo será el futuro de sus hijas como cantantes

El hecho de ser artista la lleva a intentar transmitirle lo lindo de la profesión a sus hijas, quienes responden ante las propuestas de la madre. "Incentivo mucho el arte en ellas, toda persona debería hacer algo artístico", confesó respecto a su rol como madre en el cual busca acompañar a sus hijas.

Ante la consulta sobre qué hará en el caso que sea contundente la decisión de ser cantante, afirmó: "Mirá, no exactamente mis pasos, pero si les gusta el arte las voy a apoyar. Yo creo que el arte, más allá de si se convierte en una profesión o medio de vida, tiene que estar presente en las casas de toda la gente, porque el arte salva".

Soledad Pastorutti y su familia.webp

"Si no es el arte es el deporte, eso le voy a agradecer toda la vida a mi viejo porque además de la escuela, yo iba a la escuela pública y teníamos un solo turno, me hizo elegir una actividad deportiva y una relacionada al arte. Siempre me alentó y me fue muy bien, el deporte me encanta", comentó sobre lo que planea en cuanto a la crianza.

En lo que respecta a Antonia y Regina, sus hijas, es habitual que la acompañen en los distintos recitales de su madre a lo largo y ancho del país. El hecho de vivirlo tan de cerca es lo que las invita a seguir los pasos de ella.

Vale recordar, que no solo seguirían los pasos de su madre, sino que también los de su tía Natalia, quien también se desempeña como cantante.