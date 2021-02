Soledad y sus confesiones en Los Mammones

Es normal que en el algún momento toda persona tenga alguna diferencia con algún funcionario de la policía. A veces las discrepancias con los uniformados pueden ser a favor de los civiles, aunque por lo general, los oficiales suelen tener la razón sobre los procedimientos que ejecutan. Claro, Soledad Pastorutti no es la excepción y contó una de sus anécdotas.

“La del otro día fue rarísimo, porque uno me cobró una multa porque decía que mi vehículo es de transporte de pasajeros entonces no podía ir a 130 kilómetros por hora sino a 110. Tengo familia grande, es como una van. Y no reconocía el carnet de conducir de Santa Fe, si me lo dan y me dicen que puedo manejar mi vehículo es porque lo puedo hacer. El señor era de Córdoba, y lo digo porque me calenté tanto que me dijo: ‘Buen día’, y yo le contesté: ‘Ya me lo cagaste al día".

También es muy normal que muchas de las personas que son figuras públicas, suelen llevar una vida con trabajos menos lucrativos antes de convertirse en estrellas de la música o de la tv. Y Soledad, antes de ser cantante y actriz, tuvo que sudarse un poco más para ganarse la vida pues, trabajó como canillita.

“Trabajé de canillita. Era un diario que se llama ‘La Vidriera’ y era para avisos clasificados. Yo no lo podía vender, era de distribución gratuita. Yo lo distribuía, pero como quería sacar un manguito, hacía la carita del gato con botas. Tocaba la puerta y te hacía la carita del gato con botas y me daban”, comentó Soledad Pastorutti a Jey Mammon en su programa Los Mammones.