Sommelier de agua recomienda cuál es la ideal para el mate

tn_temperatura-agua-mate-1-1200x794.jpg

Recientemente entrevistada por la prensa cordobesa, la sommelier se animó a dar consejos sobre la utilización del agua a la hora de cebar mate, un clásico de todos los argentinos.Durante la entrevista, Soledad diferenció el uso del agua de la canilla y la envasada y dio los paso a seguir para cebar un rico mate.

La sommelier dijo que como primera medida hay que elegir los minerales del agua según el tipo de mate. Un agua con mayor cantidad de sodio “si quiero un mate con un poquito más de sabor, porque si no esa agua no va a ser tan neutral. Por el contrario, si voy a preparar un mate con hierbas como menta y resaltar ese sabor, entonces es mejor un agua con menos mineralización”.

Si el agua para preparar el mate es de la canilla, la especialista dijo, “el agua que conozco allá suele tener mucho cloro, que se siente en el sabor. A mí no me gusta, prefiero un agua más neutral”. Luego la sommelier agregó, “si uno usa esa agua, mejor ponerla primero en una jarra sin tapa para que el cloro se evapore, antes de hervirla, y por supuesto recordar que la temperatura ideal son aproximadamente unos 90 grados, para no quemar las papilas”.

Cebando-mate.jpg

En cuanto al agua envasada en vidrio la sommelier explicó que , “el agua que usemos, tenga el origen que tenga, es siempre mejor conservarla en envases de vidrio, que ayudan a conservar el sabor original. Lo mismo al momento de elegir cuál comprar: mejor una que no venga en botella de plástico, que tiene partículas que contaminan el sabor del agua”.