Zoom lanza un tablet de 27 pulgadas para videollamadas

Al parecer la primera impresión de los críticos sobre el Zoom for Home Dten Me no fue muy buena ¿Un tablet de 27 pulgadas que solo sirve para hacer llamadas y cuesta 599 dólares? Se preguntaron. Sin embargo, después de estudiarlo más detenidamente empezaron a ver sus propiedades: el dispositivo de comunicación para el hogar que durante años se vio en tantas series y películas de ciencia ficción.