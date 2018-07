"Son cosas que pasan", le dijo tras detenerlo ilegalmente

“Jamás te imaginás que van a insultarte a los gritos y cuando querés saber qué pasa te dicen que te calles y te pegan dos piñas. Me tiraron al piso sobre agua y barro, me esposaron y en la comisaría me acusaron falsamente. Estuve incomunicado”, confió Raúl.

El hombre aseguró que el miércoles 27 de junio fue víctima de un atropello policial en el marco de un incidente en Valentina Sur donde dos vecinos resultaron heridos.

De acuerdo con lo relatado por el hombre, que estaba con un amigo, ellos sólo oyeron los disparos y cuando se asomaron a la vereda vieron a un vecino que había sido apuñalado y pedía auxilio.

“Mi amigo le dijo que lo llevaba al hospital, yo entré a la casa para buscarle el celular y la campera pero cuando salí ya se habían ido”, explicó Raúl.

En ese momento, pidió un taxi para ir al hospital Bouquet Roldán. Cree que fue la propia taxista quien alertó y dio inicio a la pesadilla que duró dos horas.

“En calle O’Connor había un control, los policías se acercaron al taxi y pidieron documentos. Tardaban en devolvérmelo y en un momento vino una camioneta y paró del lado izquierdo, me agarraron del brazo y me empezaron a insultar”, narró el hombre y agregó: “Me decían ‘bajate, hijo de puta, así que vos sos el Bota, ¿dónde tenés el arma? Yo le decía que pare, que tenía mi documento y se fijara. Me dijo ‘callate’ y me pegó una piña”.

Desde ese momento, Raúl aseguró que estuvo incomunicado y que fue interrogado por varios efectivos. “Me sentí totalmente a la deriva. El policía que me detuvo de manera incorrecta y arbitraria esperó a que me dejaran ir, me pidió disculpas y me dijo ‘son cosas que pasan’, como diciendo ‘acá no paso nada’”, sostuvo el vecino.

Además, contó que esa madrugada fue con su familia a la Comisaría 44 para saber qué oficiales habían intervenido en el procedimiento y “el encargado se hizo el que no sabía”. Ahora confió que evalúa la posibilidad de radicar la denuncia en la fiscalía.

Pasaron 12 horas detenidos por error

En mayo, una pareja del barrio Don Bosco estuvo detenida por 12 horas en la Comisaría 41 por ser los presuntos autores de un robo en moto. Les secuestraron el auto y allanaron su casa, sin hallar nada. “La semana pasada ya dimos por terminada la causa”, confió una de las víctimas y agregó: “Creíamos que se podía hacer algo porque para nosotros estuvo mal lo que hicieron. Pero nos dijeron que no, parece que la Policía siempre actúa bien”.

