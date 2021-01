soñar-desconocidos.jpg Soñar con desconocidos podría significar muerte

Según expertos, soñar con gente extraña es uno de los más difíciles de interpretar, pero tiende a estar ligado a ciertas dudas. En este sentido, el sueño se asemeja con encontrar un camino que no conocemos y no sabemos si seguirlo o no, porque desconocemos a dónde llega. De acuerdo con esto, la relación es que en ambos casos, no sabemos hacia donde nos dirigimos en la vida.