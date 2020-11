Sorprendente: una mujer trans quedó embarazada

En un caso totalmente sorprendente, una joven transgénero, de 18 años, quedó embarazada luego de descubrir que tiene órganos reproductivos femeninos en su interior pese a tener genitales masculinas por fuera. "Me siento más mujer que nunca", enfatizó la protagonista, que está en el cuarto mes de gestación.

"Nunca me creí como un niño. Era bastante afeminado y nunca pasé por la cosa de pubertad masculina. Solo tengo un poquito de vello facial y siempre he tenido un cuerpo de forma femenina, con caderas y trasero", comentó y recordó que a sus 13 años, tuvo la valentía de declararse gay y comenzó a contemplar la posibilidad de ser transgénero.

Un día después de tener relaciones sexuales, Mikey tuvo una "sensación extraña" después de orinar, fue al médico y le realizaron una ecografía en su tracto urinario. Los resultados le cambiaron la vida: "Me dijeron que tenía cuello uterino, ovarios, útero y trompas de Falopio, y que podía quedar embarazada si quería. Pensé que era una broma, ni siquiera sabía que esto era posible. Yo estaba como ‘jaja, ¿dónde están las cámaras? Luego, me mostraron mi útero en la pantalla". La joven fue diagnosticada con síndrome del conducto de Müller persistente (PMDS), una condición poco común en la que una persona tiene genitales externos masculinos, con órganos reproductores femeninos internamente.

Ante el nuevo panorama, Chanel entendió que su posibilidad de quedar embarazada era "ahora o nunca". Así, se sometió a una serie de procedimientos de fertilidad y probó la microinyección intracitoplasmática de espermatozoides, donde el esperma de un donante se inyecta directamente en el óvulo de la mujer para crear un embrión fertilizado.

Los tres embriones fertilizados se implantaron en la trompa de Falopio de Mikey a través de una cavidad abdominal porque no tiene una abertura vaginal y así, se concretó la fecundación. Ahora, está embarazada de cuatro meses.

"Me dijeron que solo había un 20 por ciento de posibilidades de que funcionara pero funcionó. Estaba tan sorprendida pero feliz. Me siento más mujer que nunca y no puedo esperar a ser madre. Quiero apoyar en todo y en cualquier cosa que elija en la vida", expresó.

Una reconocida mujer transgénero de la ciudad colombiana de Medellín está desaparecida desde el 23 de noviembre y la Policía continúa buscándola intensamente.

La denuncia sobre la muchacha, identificada como Dany Castaño Quintero y conocida como La Danny, fue asentada por su hermano y el equipo Estamos Listas y el colectivo Red Popular Trans reportó la desaparición ante el Plan de Búsqueda Urgente de la Fiscalía. La Danny es popularmente conocida en la ciudad debido a sus shows que realiza en el parque de Bolívar, en el centro.