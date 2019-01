Mendoza. Un nuevo escándalo golpea a la Iglesia Católica. Un cura de San Rafael, Mendoza, es investigado porque aparentemente no solicitó auxilio para una docente enferma, que murió a causa de la diabetes que sufría, para que no saliera a la luz una presunta relación amorosa entre ambos. Se trata del religioso Carlos Scarlata, “famoso” por no dejar ir a las mujeres con calzas ni jeans a misa. En las próximas horas declarará ante el fiscal Javier Giaroli sobre las sospechas que pesan sobre él.