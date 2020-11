Star, el Disney Plus de los adultos llegará pronto

La fiebre de Disney Plus se apoderó rápidamente de Latinoamérica tras el lanzamiento de la plataforma de streaming el 17 de noviembre. Pero a la misma velocidad, los usuarios, que además de los clásicos de la Casa de Mickey Mouse esperaban ver producciones de otro tipo, comenzaron a quejarse porque películas como Deadpool o Logan no estaban disponibles en el catálogo.

La explicación que dieron los gerentes de Disney es que Disney Plus es plataforma pensada para toda la familia, cuestión por la que los materiales audiovisuales que presenten contenidos no aptos para todo público no pueden ser incluidos en la oferta.