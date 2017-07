Su marido no le creyó que era virgen y se suicidó

Luego de tener que dejar sus estudios para casarse con un hombre desconocido para ayudar a su familia y de enfrentarse a que él no creyera en los resultados médicos, esta mujer no soportó más humillaciones, alterada y aterrada decidió contarles a sus padres los momentos de presión que vivía con el hombre al que habían insertado en su vida, haciéndola profundamente infeliz. “No soporto más”, les repetía. Su madre, Fazila Mirzoeva, habló de su hija como una víctima de “calumnias y violencia”.

Por esto, 40 días después del que debía ser el momento más feliz de su vida, optó por quitarse la vida y tendida en su lecho ingirió grandes cantidades de vinagre, para morir horas después en un hospital local.

Pirov intentó defenderse alegando: “Mi esposa me dio un documento escrito en el cual me permitía tener una segunda esposa porque no era virgen cuando nos casamos”. El hombre, que fue acusado de haber conducido a su mujer al suicidio y podría enfrentar hasta ocho años de prisión, expresó que ella “tomó el vinagre cuando le dije que volviera a casa de sus padres”. En una sociedad ultraconservadora, las relaciones sexuales prematrimoniales son un tabú en Tayikistán, donde en primera instancia los exámenes de virginidad fueron instaurados obligatoriamente en 2015, cuando se puso como excusa la lucha contra el VIH, la hepatitis y otras enfermedades de transmisión sexual.

Asia: La república de Tayikistán está en Asia Central y tiene 8 millones de habitantes.

