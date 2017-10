Su pareja le dio un palazo en la cabeza y la salvó su hija de 13 años

El sábado a las 22.10 efectivos policiales del destacamento del área recibieron la notificación de una nena que pedía ayuda porque a su mamá la estaban golpeando. Cuando llegaron al domicilio indicado, pudieron constatar que la mujer tenía fuertes golpes en su cara y que necesitaba asistencia médica con urgencia.

"Gracias a Dios estoy viva. Se puso como loco, me desfiguró", expresó la víctima quien, además, explicó que está junto a su pareja desde hace más de 6 años. El hombre quedó detenido en la Unidad Cuarta de Cipolletti por lesiones graves.

Silvana indicó que él había estado tomando cerveza con un amigo en el patio de su casa y ella, viendo televisión con su hija de 13 años en el interior.

"Al rato, cuando el amigo se marchó se puso como loco. Pedía que su patrón donde trabaja le traiga un dinero de un trabajo de albañil, se la agarró conmigo y empezó a romper todo. Yo me fui a caminar afuera para que esté tranquilo. En un momento, me arroja una pala y me la da de lleno en la cara", fue el estremecedor relato de los hechos.

Gracias al rápido accionar de su hija, pudo ser trasladada al hospital de Cipolletti donde recibió cuidados intensos. El director del establecimiento, Carlos Lasry, explicó en diálogo con LU19 La Voz del Comahue que Silvana sufrió un profundo corte sobre la ceja y que debió recibir 8 puntos, también una fractura del hueso frontal de la cara.

"No quiero volver más, esto es muy fuerte. Mi nena se descompensó y tuvo que ser atendida igual que yo en el hospital", concluyó la víctima del brutal episodio.

