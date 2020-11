Su trabajo en el hospital la llevó a defender el aborto legal

Contó que se vino a Neuquén en 2011, apenas se graduó, porque su pareja es de acá. Comenzó la residencia en el hospital Castro Rendón, donde quedó como médica de planta en ginecología. Al llegar, se encontró con una provincia convulsionada “con mucho debate social y referentes del movimiento feminista a nivel nacional”, precisó.

Dentro del hospital, Luciana integra el grupo interdisciplinario para la ILE o aborto por causales, que está legalizado desde 1921 pero quedó sometido a la presión religiosa. El equipo reúne a tocoginecólogos, psicólogos y asistentes sociales.

“Fue un proceso que empezó de a poco, por nuestra referente en el Castro y creo que en todo Neuquén, la doctora (Gabriela) Luchetti, que fue la jefa de servicio hasta que se jubiló”, recordó y comentó que ella se sumó a partir de una transformación personal, “porque el hospital público te hace eso, te hace cruzarte con otras realidades y ponerte en el lugar del otro y ahí te das cuenta y cambiás tus ideas también”.

Añadió que, en 2013, “después del fallo FAL, hubo un quiebre, porque Nación empezó a tomar más medidas y a sacar guías y controlar más el acceso a este derecho y ahí se empezó a ampliar la demanda, sobre todo”.

“Fue todo un cambio de paradigma y yo sigo madurando ese cambio de paradigma también, que ahora encuentra al movimiento feminista pero viene de hace un montón de años y en todo este último tiempo ha tomado relevancia”, confió.

Observó que, “con la gente que no lo vive en el día a día, que no tiene contacto con estas pacientes o con personas a las que le sucede, es muy difícil hacerla cambiar de opinión”.

Como ginecóloga del principal hospital público, Luciana también debe sostener la atención de las mujeres en medio de la pandemia. Indicó que, este año, el trabajo fue más complejo porque la demanda fluctuaba según lo que mostraban los noticieros.

Aseguró que el Covid no impidió que las mujeres accedan a la atención ginecológica, “pero sí, que por ahí lo vamos a ver el año que viene y en los próximos, hay gente que se dejó de controlar una patología, que no es porque no haya consultorio sino que no quiere venir al hospital, le da miedo”.

Informó que, en ese contexto, la ILE “se sigue garantizando y no la afecta porque a la mayoría de esas pacientes las vemos por guardia”.

Dijo que el 25 de noviembre “es un día que me moviliza, porque trabajo con mujeres y veo sus problemáticas”. Remarcó que, con o sin pandemia, “tenés pacientes a las que les pasó de todo y ves por qué llegan a cierta situación de no poder elegir, no poder salir de situaciones de violencia o falta de derechos y uno va tomando partido porque se da cuenta que este movimiento tiene una razón de ser; no son un par de locas que salen a la calle desnudas”.

Subrayó que hoy vive esta fecha “con alegría por ese cambio de paradigma que significa el feminismo y con la esperanza de que se pueda empoderar a las mujeres y educar a los hombres para que se eliminen todas las formas de maltrato”.