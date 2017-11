Superclásico peleado entre Viñas y Godoy

En esta oportunidad, LM Neuquén reunió las dos pasiones criollas en la piel de dos de los púgiles más representativos de la región en la actualidad. De un lado, el campeón sudamericano Mauro “el Rayo” Godoy, fana de River, y, del otro, Betiana “la Terrible” Viñas, hincha de Boca.

A horas de una nueva edición del Superclásico, las figuras del deporte del Alto Valle dieron su pálpito y esperan poder festejar mañana. Además, claro, contaron acerca de su futuro cercano en la actividad, que tendrá pronta acción en la región.

Buena onda

El punto de reunión fue el Gimnasio Furiabox de nuestra capital, capitaneado por Diego Egea, otro ex pupilo de Bruno Godoy, quien también estuvo presente en la producción. Allí ambos contaron por qué defienden sus respectivos colores y hasta se animaron a tirar un resultado para mañana.

“En la familia somos la mayoría de River. Después, hay un par de bosteros, y está Billi, que es el único de Independiente. Desde chiquito ya me gustaban los colores y después, cuando empecé a ver fútbol, me hice fanático”, se sinceró el Rayo. Por su parte, Viñas contó: “Me hice de Boca por mi papá. Yo no soy tan futbolera, pero lo sigo mucho porque él es de escuchar siempre los partidos y me entero cómo sale”.

De chico, Mauro tuvo como ídolo a Fracescoli y más de grande recuerda con cariño a Pablito Aimar. Betiana, como no podía ser de otra forma, lo nombra a Maradona, también por mandato paterno. “Para mí, va a ganar Boca 4 a 2”, se juega la Terrible. “Los últimos River-Boca han sido muy parejos y yo creo que va a ser lo mismo. Me juego por un 1 a 0 con gol de Scocco”, vaticinó el Rayo.

Boca llega como líder del campeonato, invicto con puntaje perfecto mientras que el Millonario acaba de quedar afuera de la Copa Libertadores entre semana ante Lanús. Realidad a la que no le escapan los púgiles locales. “Fue una semana durísima para nosotros. Cuando hicimos el segundo gol (contra Lanús), pensé que la serie estaba liquidada y después lo dieron vuelta y me quería matar”, reconoce el gran campeón. “Ojalá sigamos primeros y les demos otro golpe a ellos”, definió la reina del box zonal. Godoy y Viñas, dos boxeadores que se le animaron al fútbol y a lanzar pronósticos cual si fueran golpes. Además, coincidieron tanto en la cancha como en el ring: “Que gane el mejor”.

Se viene otra gran velada en el Parque

El próximo 25 de noviembre los hermanos Mauro y Billi verán acción nuevamente en el gimnasio del Parque Central. El Rayo expondrá el título sudamericano ante el colombiano José Agustín Feria, mientras que Billi se enfrentará a otro cafetero: Deivis “el Felino” Cáceres.

“Ya estamos trabajando, preparando la pelea, así que vamos a llegar bien. Tengo que terminar el año bien arriba, así que voy a subir a ganar”, aseguró Mauro.

El campeón viene de relegar el título argentino en un fallo controvertido ante Damián Yapur y espera poder recuperarlo a principios del próximo año. “Yapur no quiso venir ahora, de todos modos tiene un tiempo para responder y su próxima defensa va a ser conmigo sí o sí”, declaró.

La orense y el de Centenario se subieron al ring para la producción de LMN.

Terrible lesión

Por su parte, Betiana Viñas viene de ganarle a Gloria Yancaqueo también en el parque y esta vez dejará pasar esta velada para recuperarse de una lesión que la tiene a maltraer desde hace largo tiempo.

“Es una lesión que me tenía muy cansada. Era un dolor constante que me acompañaba a todos lados, entonces pensé que lo mejor era parar, recuperarme y después volver con todo”, declaró la Terrible, que ahora también trabaja acompañada por Bruno Godoy.