Suriani, del susto a la gran experiencia en el Rally

Sobre el accidente que sufrió, contó: “Había un camino artificial muy angosto ya que el día anterior había llovido y venían dos motos de frente. Frené al costado y se empezó a derrumbar. Cuando quise salir se empezó a caer un poquito el auto y tuve que frenar porque no lo podía subir. Ahí se volcó pero muy despacio. Al auto no le pasó nada pero no pudimos seguir”, explicó.