Susana es un Cabaret

En la última emisión, la imitadora se quedó frente a las cámaras más tiempo del que esperaba el actor. Luego explicó que no entendió el guiño que le hizo el capocómico para que se retirara del sketch y lamentó que el humorista no le dé espacio para sus performances.

“Tal vez no soy necesaria ahí o no sé... No me dieron ninguna explicación. La producción está viendo dónde incorporar mi segmento”, dijo Fátima ayer en Intrusos, y agregó: “Para una artista es importante darle contexto al personaje, verte en un costado del escritorio sin una cámara no está a la altura de tu estelaridad”.

“No me lo tomo como algo personal, pero uno va con ilusiones. Para mí que me convoquen del programa es lo máximo, le sirve también a mi carrera”, lanzó y rompió en llanto.

“Voy con las mejores intenciones para hacer reír y llevarle alegría a la gente. Muchos me dijeron que fue la mejor Cristina de los últimos dos años. Y ahora te sentís tironeado. No quiero llorar porque después mi mamá me reta”, expresó secándose las lágrimas.

Luego del relato de Fátima en la pantalla de América, la producción de Susana le hizo un guiño en Twitter al promocionar su participación de este domingo.