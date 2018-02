Suspenden turnos en el Heller por falta de médicos

El tema salió a la luz a raíz de un cartel que figuraba dentro del hospital y que indicaba que el servicio de atención estaba cerrado. “El cartel, que no sé quién lo habrá colocado, sinceramente no refleja nada que quiera manifestar la dirección, no va estar cerrado ningún sector del hospital”, aclaró el director del Heller en declaraciones a LU5, aunque reconoció que la poca oferta de turnos tiene que ver con la acumulación de licencias de varios profesionales médicos. “Por eso se informó que hoy (por ayer) no iba a haber designación de turnos para medicina general, sólo eso”, advirtió.

Noli aseguró, además, que no se registraron renuncias en estos días y dijo que si estas se hubiesen producido él estaría al tanto del tema. Por el contrario, indicó que se incorporaron dos médicos generales que fueron asignados al área de emergencias.

En cuanto a los turnos, explicó que el problema con medicina general, además de las mencionadas licencias, es que se trata del área con mayor demanda pero que esto se va a solucionar a la brevedad.

Panorama complejo

La situación en general de los hospitales en la provincia es compleja en cuanto a la falta de profesionales. Uno de los casos más resonantes fue el cierre de Pediatría en Centenario.

Noli señaló que el Heller recibe parte de esas derivaciones, como también lo hacen otros hospitales de la provincia. No obstante, dijo que en esta época “por suerte disminuyen mucho las patologías pediátricas que obligan a internaciones, por lo que la sobrecarga es mínima.

A su vez, respecto de la jornada de protesta de ayer, salvo Farmacia, el resto de las dependencias del Heller funcionaron de manera normal.

Pediatría

Problemas no resueltos

La provincia arrastra en el sistema de salud una serie de deficiencias, fundamentalmente la falta de profesionales y problemas de infraestructura en especialidades. Eso derivó, por ejemplo, en el cierre del servicio de Pediatría de Centenario y luego el de Bouquet Roldán por refacciones. También se espera por una obra de ampliación para esta área dentro del Castro Rendón.