Tamara Pettinatto : "Solo quiero aclarar que no me fui, me fueron"

"Solo quiero aclarar que no me fui, me fueron. Claro que están en su derecho de echar a quien quieran, pero hay formas y formas", dijo. Con un contundente mensaje en Instagram, Tamara se despidió de su equipo de trabajo: "¡Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: ‘La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada’. Ya nos volveremos a ver", escribió la ex panelista del ciclo dejando muy claro su malestar.