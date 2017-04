Tapia sobre Bauza: "Los contratos hay que respetarlos"

De todas formas, el nuevo representante del fútbol argentino brindó a la prensa algunos análisis respecto de la continuidad o no del Patón. “Me voy a reunir el miércoles o jueves con él (por Bauza) para analizar en conjunto. No fuimos parte de la decisión de contratarlo y tampoco conozco su pensamiento. Una vez que hable, pensaré si estamos convencidos, pero hay cosas que no podemos saber hoy”, lanzó Tapia.

De todas maneras, tiró algunos guiños sobre la posibilidad de que continúe el ciclo pese a los rumores de destitución. “Los contratos siempre hay que respetarlos. Todos queremos que la Selección juegue bien y gane, que se clasifique de la mejor manera y jugar bien el Mundial, pero hay que ser consciente de que los DT no tienen el tiempo de trabajo suficiente. El partido con Chile fue el jueves y el plantel recién se completó el martes anterior. Las Eliminatoria sudamericana son muy difíciles. Todos nos quieren ganar”, analizó

Pese a esto, Chiqui no vaciló y fue crítico con la actualidad del seleccionado. “Por los jugadores que tenemos, sin dudas que nos gustaría jugar mejor, pero contra Chile había que ganar de cualquier manera. Todo el mundo ve que jugamos mal. Y se juntan dos cosas: la necesidad de ganar y jugar bien. A veces no se puede. A mí me gusta que la Selección juegue bien y tenemos la materia prima para lograrlo”, opinó.

En las próximas horas, habrá una reunión clave junto al resto de los dirigentes y el DT para definir si habrá cambio o continuidad.