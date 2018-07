Tapia: "Con Sampaoli no hablo hace dos días"

Sucede que el tire y afloje en la entidad madre del fútbol argentino para la salida del técnico parece llegar a una resolución y el santafesino cada día está más acorralado en su decisión de tener revancha al mando de la Selección.

Es por esto que el titular de la entidad de Viamonte fue tajante ayer y envió un mensaje a Sampaoli. “Tiene contrato y tiene que ir a dirigir al torneo de L’ Alcudia” deslizó un duro Chiqui Tapia que no disimuló su molestia al señalar que “los hombres de bien cumplen su palabra”. Para rematar sus frases soltó: “Con Sampaoli no habló hace dos días”. Y dejó al desnudo las desavenencias entre ambas partes por llegar a un acuerdo.

Pero la novela sobre el técnico de la Selección tuvo otro protagonista ayer: Daniel Angelici, en su carácter de vicepresidente de AFA, dio su punto de vista, aunque no fue precisamente un salvavidas para Sampa. “Tengo una opinión encontrada de él. Hay cosas de Jorge que me gustan, como su manera de jugar, y otras que no me gustaron en este proceso del Mundial”.

Entre sus frases, el Tano afirmó que la situación tendrá su resolución “para fin de mes” cuando todos los dirigentes de AFA se reúnan para definir el futuro de la selección mayor en “una tarea pausada y con más profesionalismo”, a la vez que anticipó que “analizarán un cambio generacional”.