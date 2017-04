La filtración de un audio del nuevo jefe del fútbol argentino, Claudio Tapia, en el que trataría al seleccionador como "un boludo", sólo alarga la agonía y genera más confusión.

El flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reunió el jueves con Bauza y dijo que se había llevado "una buena impresión". Sin definir nada, sólo anticipó que la semana próxima habrá un nuevo encuentro para "seguir trabajando".

Pero en el audio difundido por radio La Red se escucha otra versión. "Me va a obligar a decir que yo no lo contraté, lo hizo la (comisión) normalizadora. Voy a tener que hablar del contrato, es un boludo", expresó Tapia. "Capaz que cuando salió de la reunión reflexionó y se irá, no sé. Para mí, te digo la verdad, si dice algo malo se equivoca. Yo estoy tranquilo, muy tranquilo", agregó.

Si la AFA decide echar a Bauza, tendría que pagarle una cláusula de rescisión por unos 900.000 dólares, una cifra enorme para una entidad con las finanzas en rojo. Por ello buscaría desgastar hasta el límite la relación para que el técnico decida renunciar. La situación sería más grave si se confirman las versiones que aseguran que la AFA le adeuda a Bauza el pago de sus salarios desde que asumió en agosto pasado.

La indefinición en torno a Bauza demora las negociaciones con Sampaoli, quien decide mientras tanto si continúa en el Sevilla o acepta algunas de las otras supuestas ofertas que recibió de Holanda y Qatar, que en dinero ni podrían competir con la propuesta que podría hacerle la selección argentina.

"Tengo un contrato que me vincula con el club y no tengo que aclarar nada. Es un contrato que tiene un montón de aristas favorables al club y a mí, que permiten salir o quedarse. Por eso me voy a reunir con el presidente (del Sevilla) por si conviene alargar este proceso o no. Me he encariñado mucho con la institución, después el tiempo dirá. Hoy sólo pienso en el partido de mañana. En el futuro se verá", afirmó hoy Sampaoli al ser consultado sobre su futuro.

La cláusula de rescisión de Sampaoli con el Sevilla, que ahora es de ocho millones de euros, se reducirá en mayo a unos 1,5 millones.

La entidad rectora del fútbol argentino sabe que tiene un tiempo para negociar, mientras pelea en Zúrich por una reducción de la sanción que le aplicó de oficio la FIFA a Messi. Lo suspendió por cuatro fechas por haber insultado al asistente del árbitro durante el triunfo ante Chile por 1-0 el 23 de marzo en Buenos Aires por las eliminatorias sudamericanas.

El capitán y figura de la "Albiceleste" ya cumplió ante Bolivia la primera fecha de suspensión. En Buenos Aires esperan poder reducir la pena a sólo dos fechas, así Messi sólo estaría ausente en la visita a Uruguay en Montevideo el 31 de agosto y podría jugar los últimos tres partidos de las eliminatorias mundialistas en las que Argentina peleará por su clasificación, ante Venezuela, Perú y Ecuador.

Argentina se encuentra en el quinto lugar de la tabla sudamericana, en zona de repesca, en una clasificación muy apretada entre el segundo y el octavo puesto y todo podría pasar de aquí a octubre. Sólo Brasil se garantizó ya el boleto a Rusia.

Entremedio aparece el amistoso con Brasil que se disputará el 9 de junio en Melbourne, Australia, que podría asomar como una buena oportunidad para que un nuevo técnico conozca al plantel liderado por Messi antes de entrar en la recta final de las eliminatorias. También, un largo viaje a Oceanía que podría repetirse en diciembre si el bicampeón mundial debe pelear el repechaje con una selección del lejano continente.