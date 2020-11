Taxistas y remiseros se unen contra Uber

"Esta gente no se ha convencido y ha venido otra vez como un sunami, no respetando a nadie, ni a la actividad ni al espectro político, desde el gobernador al intendente. Vienen y avasallan con las pretensiones de los beneficios que dicen brindar, pero que consideramos que es la precarización total no solo de la actividad sino de aquellos que ingresan", sostuvo el secretario General del Sindicato Peones de Taxi de Neuquén, Eduardo Lira, en declaraciones a LU5.