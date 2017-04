TC en Olavarría: Urcera y Camilo quedaron en los últimos lugares

Resignado, Urcera había asegurado ayer que la rotura del motor lo dejaba sin chance de pelear "por puntos importantes" en la tercera fecha del TC. Y, parece, no se equivocó. Aunque limó la diferencia con la pole, el 1m20s036, su registro no evitó caer a una pésima ubicación. La oportunidad del cipoleño es ser certero en la estrategia de carrera y no fallar en la entrada a boxes, que será obligatoria para todos los pilotos para cambiar los neumáticos del lado derecho.

En la punta del pelotón quedó Gastón Mazzacane, con Chevrolet, que ayer metió el récord de la pista bajando la vuelta del minuto con 18 segundos y le sacó tres décimas a Julián Santero.

En el fondo, en tanto, quedó el neuquino Camilo Echevarría, quien fue 42º en pista y terminó 43º por una sanción por abrir el motor para hacer reparaciones.