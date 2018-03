TCentenario, con todo listo para el gran show

Apenas se abrieron las puertas del circuito, cada uno de los equipos se fue ubicando en las carpas asignadas por sorteo. En fila y prolijamente, fueron ingresando a la pista. Como no es habitual la presencia de pilotos el día previo al inicio de los entrenamientos, fue un acierto encontrarse con Mariano Werner (Ford).

Siempre sonriente, más aún después del gran comienzo de temporada donde escoltó al marplatense Christian Ledesma (Chevrolet) en Viedma, el entrerriano dijo que le encanta el circuito de Centenario. Y no dudó un segundo en decirlo. “Siempre es distinto, pero no lo vamos a saber hasta que estemos en pista”, expresó.

Fue explícito cuando se le recordó que muchos pilotos suelen quejarse del viento que lleva tierra a la pista y perjudican su desempeño. “Los pilotos de por sí nos quejamos siempre por algo, todo el tiempo”, se sinceró. “A alguien hay que echarle la culpa. Como el viento y las gomas no hablan, es lo primero que encontramos”, explicó con una sonrisa.

“La realidad -agregó- es que esta es una geografía que le toca algo de viento, pero creo que más perjudica a la gente porque dentro del auto nosotros no lo sentimos. Por ahí la vuelta de clasificación te puede perjudicar algo. Por eso es importante estar siempre bien”, comentó.

Además, se ilusionó con “tener un buen fin de semana” y afirmó: “Este inicio de campeonato me vino muy bien para estar motivado”.

Dijo que la clave será estar “rápido de movida, porque hay cambios reglamentarios que se implementaron, y tener un buen funcionamiento de gomas”.

Sobre la particularidad que tendrá la carrera del domingo, con cambios de neumáticos derechos, delanteros y traseros, señaló que eso “ya la hace otra carrera, con otros condimentos”. “Va a ser importante estar rápido y ser inteligentes, en qué momento hacer los cambios”, consideró.

En cuanto al sellado de motores, el piloto, quien ganó aquí en 2011, afirmó que “es un tema que lo vive más el motorista que los corredores”.

Para esta competencia, los dirigentes de la Asociación Automovilística Centenario Competición trabajaron en la concreción de algunas mejoras. La habilitación del tanque australiano sobre la curva 2 de 1.000.000 de litros de agua que facilitará la forestación fue la de mayor envergadura.

Una rápida recorrida permitió apreciar el repintado de pianos en el circuito, así como también movimientos de suelos para mejorar los caminos interiores del autódromo y los playones de equipos. Otras de las mejoras se vieron en la pintura de las instalaciones, las reparaciones y la reposición de alambrado olímpico. Además, se hizo un repaso general de banquinas y taludes de seguridad y se construyó un playón de hormigón para el sector de combustibles y gomería de la ACTC.

4 Los pilotos regionales que tendrá el TC

Además de Camilo Echevarría y José Manuel Urcera, en esta fecha el TC Pista tendrá también a otros dos locales: Juan Cruz Benvenuti y Lautaro de la Iglesia.

74 autos en pista en esta segunda fecha

Para esta carrera, en el autódromo Parque Provincia del Neuquén de Centenario, confirmaron 44 autos del Turismo Carretera. En tanto, para el TC Pista se inscribieron 30.

89 autos en las dos primeras carreras

Es la segunda mayor presencia de corredores en las dos primeras del año (45 en Viedma y 44 en Centenario), detrás de 2013 con 98 (48 Mar de Ajó y 50 Centenario).

Guillermo Kissling , ingeniero de Camilo

¿Qué balance hicieron?

En la carrera pasada el auto se armó en tres días en forma precaria. Hubo un gran esfuerzo de Alifraco por participar. Camilo sumó sus primeros puntos en la serie y después tuvo un roce cuando estaba para entrar entre los 20. Teniendo en cuenta eso, es un resultado positivo.

¿Cómo llega el auto?

Bien. Con otra concepción y, definitivamente, con la puesta a punto que queremos.

¿Se puede mejorar?

En estos momentos tiene las mismas condiciones técnicas que el auto de Fontana.

Carlos Serpero, ingeniero de Manu

¿Que balance hicieron?

La carrera pasada no hemos tenido el funcionamiento que esperábamos, pero creemos que simplemente es parte del trabajo en el taller.

¿Cómo llega el auto?

Nosotros compartimos la misma puesta a punto con Christan Ledesma, que es el auto que ganó en la primera carrera, con lo cual estamos seguros de que no podemos estar muy lejos del camino.

¿Se puede mejorar?

La expectativa que trae el equipo es que podemos dar el salto en esta fecha. Hay que ver qué pasa hoy en los entrenamientos.