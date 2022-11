Telefe iniciará acciones legales al influencer que se coló en la casa de Gran Hermano

El Wandi, tiktoker que tiene más de 100 mil seguidores, fue el encargado de burlarse de la seguridad de la casa de Gran Hermano 2022. El joven se infiltró en los techos de la casa del reality con cámara en mano y mostró su “proeza” desde sus cuentas virtuales. Las redes estallaron inmediatamente y desde el lunes por la noche su nombre se volvió tendencia. Ante esa acción de El Wandi, Telefe no dudó en ir a la Justicia, denunciándolo por invasión a la propiedad privada, por lo que el influencer deberá responder por sus actos.

El morocho fue invitado ayer a Intrusos y aprovechó para dar su versión de los hechos. Con 8 infiltraciones en su haber, El Wandi explicó: “Lo de Gran Hermano nació yendo a ver a mis amigos jugar al fútbol a las canchas que están ahí. Un amigo me dice ‘vos sabías que acá está GH, lo querés aprovechar... aprovechalo’. Y ahí arrancó básicamente”. Además, contó que nunca pensó en anotarse en el casting del reality pero al hacer este tipo de contenido “Dije bueno lo aprovecho así. Y se redondeó todo porque en el auto yo tenía la remera de El Wandi. Parece armado, pero no. Estaba en el auto la remera, la agarré y me metí, como se ve”.