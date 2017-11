"Tendría que haber puesto las dos manos en el fuego"

El ex secretario de Comercio le bajó la calificación a la ex presidenta.

Capital Federal

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno cuestionó que la ex presidenta Cristina de Kirchner no haya puesto “las dos manos en el fuego” por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por el ex vicepresidente Amado Boudou e incluso por el ex jefe del Ejército César Milani, todos ellos detenidos por diferentes causas.